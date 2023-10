Claudio Ranieri ha commentato lo 0-3 subito contro la Fiorentina e l’ultimo posto in classifica con soli due punti raccolti in sette partite:

” Oggi non siamo stati noi, è stata la nostra peggiore prestazione ed è giusto aver perso. Meno si parla in questi momenti e meglio è, lavoriamo ancora di più perché quello fatto finora non è sufficiente”. Un altro errore per Radunovic: “Non è sereno. Riparlerò con lui e poi deciderò”.