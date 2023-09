Udinese-Frosinone 0-0

Alla Dacia Arena finisce 0-0 tra Udinese e Frosinone. Foto Antonio Fraioli (GdS)

Due emozioni ci sono state , ma il Var è stato protagonista dopo le revisioni. Inzia il Frosinone ad avere la possibilità di segnare dagli undici , ma il fuorigioco di Mazzitelli sulla conclusione di Harroui cancella la possibilità per gli ospiti. Ad inizio ripresa Monterisi atterra Lucca in area, ma Guida, richiamato al Var, inverte la decisione sanzionando il fallo in attacco dell’ex Ajax.

Friulani ancora senza vittorie e con 2 punti, mentre i ciociari ottengono un altro risultato positivo e salgono a quota 4.

Il tabellino

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Perez 6, Bijol 6,, Kabasele 6; Joao Ferreira 6,5 (17′ st Ebosele 6), Samardzic 6 (34′ st Quina 6), Walace 6, Lovric 5,5, Kamara 6 (17′ st Zemura 6); Thauvin 6,5 (34′ st Vivaldo 6), Lucca 6 (22′ st Success 6). A disp.: Okoye, Malusà, Guessand, Kristensen, Nwachukwu, Zarraga, Aké, Camara, Pejicic. All.: Sottil 5,5

Frosinone (4-2-3-1): Turati 6; Oyono 6, Monterisi 5, Romagnoli 5, Marchizza 6; Mazzitelli 6, Barrenechea 5,5 (35′ st Caso 6); Soulé 6 (19′ st Baez 5,5), Harroui 5 (46′ st Garritano sv), Gelli 6; Cheddira 5 (35′ st Cuni 6). A disp.: Frattali, Cerofolini, Okoli, Lusuardi, Brescianini, Kvernadze, Kaio Jorge. All. Di Francesco 6

Arbitro: Guida

Ammoniti: Soulé (F), Thauvin (U), Baez (F), Kabasele (U)

Note: recupero 2’+6′