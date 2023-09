Sottil:”Non abbiamo sbagliato l’approccio, ma abbiamo perso serenità”

Lo ha affermato Andrea Sottil, in conferenza stampa, dopo lo 0-0 casalingo con il Frosinone. “

Non abbiamo sbagliato l’approccio – ha aggiunto – ma abbiamo perso serenità dopo qualche appoggio sbagliato. Tuttavia, sono sereno per tante cose, perché questa squadra si deve ancora assemblare. Ci sono state occasioni per entrambi, queste partite le puoi anche perdere, ma dobbiamo mettere maggiore incisività”. “Quest’anno si lotterà fino all’ultima giornata – ha ammonito – Si combatte fino alla fine, questo è l’obiettivo dopo il cambio generazionale importante che la società ha giustamente voluto fare”.