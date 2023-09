Ranieri:”Peccato, in serie A , quando sbagli paghi”

Conoscevamo le qualità del Bologna, è una squadra che ama tenere palla e avevamo preparato la gara anche in funzione di questo. Il nostro portiere, al di là di una o due parate importanti, non era stato particolarmente impegnato, ma quando stai vincendo non puoi commettere gli errori che abbiamo fatto noi. Peccato, sappiamo che la Serie A è questa, quando sbagli paghi. Ora dobbiamo reagire”. Lo ha detto il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri dopo la sconfitta rimediata contro il Bologna. Radunovic? Quando il portiere sbaglia nessuno può evitare il gol, sicuramente dovevamo proteggerlo meglio, come anche sul secondo gol. A Boris non si dice nulla, ci ha portati in Serie A, andiamo avanti tutti insieme, con fiducia.”