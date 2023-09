Palladino:” La cosa che mi dispiace è di aver preso il secondo gol”

Mastica amaro Palladino , dopo la sconfitta esterna contro l’Atalanta.

“Abbiamo affrontato una squadra con valori tecnici e fisici impressionanti, costruita per obiettivi importanti e posizioni di classifica alte allenata molto bene da un tecnico come Gasperini. Siamo venuti a giocare la partita con coraggio, il nostro è stato un ottimo primo tempo. La cosa che mi dispiace è aver preso il secondo gol, poi è normale che sotto di due gol diventa complicato riprenderla. Sul mercato: ” La società ha fatto un mercato di questo tipo, è un campionato diverso e molto equilibrato. Faremo il possibile per raggiungere il prima possibile la salvezza