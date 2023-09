Motta:”Il gol di Fabbian , importante come i tre punti conquistati”

Thjoago Motta si gode la vittoria contro il Cagliari e si complimenta con il giovane Fabbian , autore del gol che ha garantito ai felsinei la conquista dei tre punti.

Giovanni Fabbian ha il gol dentro, questo e’ importante cosi’ come i tre punti che ha firmato oggi. Ci aspettavamo un Cagliari chiuso, noi abbiamo fatto quel che dovevamo, magari non benissimo negli ultimi metri specialmente nel primo tempo. Meglio la ripresa, abbiamo avuto le opportunita’ e siamo stati bravi a concretizzare. Ho grande fiducia in tutti i nostri ragazzi, siamo una squadra giovane, ma l’importante piu’ che l’eta’ e’ l’ambizione e la voglia di ognuno”. Lo ha detto il tecnico del Bologna Thiago Motta commentando il successo per 2-1 ottenuto in rimonta contro il Cagliari.