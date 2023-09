MotoGp Gp Barcellona: Espargarò davanti a Vinales. Brivifi di paura per Bagnaia

Alla seconda curva il tremendo volo di Bagnaia con la sua Ducati. Gara sospesa , il campione del Mondo trasportato in Ospedale è cosciente.

Grande paura alla partenza del Gran Premio , alla prima curva, Enea Bastianini è arrivato lungo innescando una caduta che ha visto coinvolti anche Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, tutti illesi.

Fatale la seconda curva per Pecco Bagnaia che ha perso il controllo della sua Ducati Desmosedici GP, con la moto in posizione verticale e il pilota sbalzato sull’asfalto della pista mentre era in testa, sfortunatamente da dietro la KTM di Brad Binder gli è passata sulle gambe ; bandiera rossa e pilota portato in ambulanza al centro medico.

Il pilota della Ducati ha rischiato tantissimo, , le sue condizioni secondo le ultime notizie sono stabili , Bagnaia è cosciente.

La gara sospesa è poi ripartita con tutti i piloti schierati tranne i due ufficiali Ducati, Bagnaia e Bastianini.

A dominarla le Aprilia ufficiali di Maverick Vinales e Aleix Espargarò e in parte anche la SAT di Miguel Oliveira che per buona parte della corsa hanno occupato le prime tre posizioni.

In classifica generale Bagnaia è sempre in testa al Mondiale con 260 punti, 50 in più di Jorge Martin e 71 in più di Marco Bezzecchi. Brad Binder quarto (e oggi rititato, ndr) è staccato di 94 punti, mentre Aleix Espargarò è quinto a 106 punti.

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing 38:56.159 2 12 Maverick Vinales Aprilia Racing +0.377 3 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing +2.831 4 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing +4.867 5 88 Miguel Oliveira Cryptodata Rnf Motogp Team +7.529 6 73 Alex Marquez Gresini Racing Motogp +10.590 7 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp +10.821 8 43 Jack Miller Red Bull Ktm Factory Racing +10.880 9 37 Augusto Fernandez Gasgas Factory Racing Tech3 +12.889 10 49 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing Motogp +13.280 11 10 Luca Marini Mooney Vr46 Racing Team +16.491 12 72 Marco Bezzecchi Mooney Vr46 Racing Team +16.561 13 93 Marc Marquez Repsol Honda Team +21.616 14 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha Motogp +23.108 15 30 Takaaki Nakagami Lcr Honda +26.740 16 27 Iker Lecuona Lcr Honda +28.860 17 36 Joan Mir Repsol Honda Team +33.929

