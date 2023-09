Moto 2 Gp Barcellona. Successo di Dixon

Il pilota del Team Aspar ha avuto la meglio su Aron Canet, con il pilota del Team Pons che non è riuscito a centrare il primo successo nella classe di mezzo, mentre per Dixon si tratta della seconda vittoria che lo porta a 44 punti (terzo posto) dal leader della classifica iridata Acosta.

Primo podio in Moto2 per Albert Arenas, Red Bull Ajo, che non saliva sul podio da Le Mans 2020 quando correva nella classe Moto3.

A punti: sesto Ai Ogura (Team Asia) settimo, Alonso Lopez (SpeedUp) ottavo, Sam Lowes (Marc VDS) nono, Celestino Vietti (Fantic Racing), decimo, Joe Roberts (Italtrans) undicesimo, Barry Baltus (Racing GP) dodicesimo, Fermin Aldeguer (SpeedUp) tredicesimo, Somkiat Chantra (Team Asia) quattordicesimo e Jeremy Alcoba (Gresini) quindicesimo.

Dennis Foggia (Italtrans), ha chiuso ventunesimo, Mattia Rato (SAG) ventiduesimo, mentre Alberto Surra (Forward) si è ritirato nelle prime fasi di gara per un problema tecnico.