Brad Binder il pilota sudafricano della KTM , suo malgrado coinvolto nell’incidente occorso a Pecco Bagmaia alla prima curva del Gp di barcellona classe Motogp.

“Dopo curva uno , ho la moto di Pecco che volava. Ho cercato di fare del mio meglio per non prenderlo però non ce l’ho fatta. Purtroppo gli sono passato sulla gamba, è stato spaventoso, il peggior incubo di qualsiasi pilota è quello di fare del male a un altro pilota. Sono davvero dispiaciuto per questo”, ha sottolineato il pilota Ktm. “