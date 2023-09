(di Serena Albino) – L’Hellas Verona, incassa la prima sconfitta stagionale nella terza giornata della Serie A.

Al Mapei Stadium il Sassuolo con Berardi in campo centra la prima vitrtoria in questa nuova stagione. I ragazzi di Dionisi sbloccano l’asrtinenza e vincono 3-. Il rientro del ‘gioiello‘ Berardi si fa subito sentire, l’attaccante reintegrato è il migliore in campo, lui stesso serve Pinamonti all”(11′) per la rete del vantaggio. Il Verona reagisce e pareggia al (73′) con Ngonge. Nella ripresa al 64′ Berardi si inserisce sull’assist di Laurienté e firma il 2-1 Al 73′ calcio di rigore il fallo di Doig sullo stesso berardi che trasforma il definitivo 3 a 1.

IL TABELLINO

SASSUOLO-VERONA 3-1

SASSUOLO (4-3-3) – Consigli 5.5; Toljan 5, Ruan 6, Erlic 6, Viña 5 (20′ st Pedersen 6); Thorstvedt 5.5 (20′ st Bajrami 6), Matheus Henrique 6.5, Boloca 6; Berardi 7.5 (33′ st Ceide sv), Pinamonti 6.5 (33′ st Mulattieri sv), Laurienté 6.5 (41′ st Racic sv). All. Dionisi. A disposizione: Pegolo, Cragno, Ferrari, Viti, Volpato, Lipani.

HELLAS VERONA (3-4-2-1) – Montipò 6.5; Coppola 5.5, Dawidowicz 5, Magnani 5; Faraoni 6 (41′ st Terracciano sv), Duda 5.5 (33′ st Djuric sv), Hongla 5 (36′ Suat Serdar 5.5), Doig 5 (41′ st Cabal sv); Folorunsho 6.5, Mboula 5.5 (1′ st Bonazzoli 5.5); Ngonge 6.5. All. Baroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Diao, Patané, Cissé.

Arbitro: Piccinini.

Marcatori: 11′ Pinamonti (S), 11′ st Ngonge (V), 19′ st Berardi (S), 28′ st Berardi rig. (S).

Ammoniti: Boloca (S), Coppola (V), Magnani (V), Doig (V).