Nel super -anticipo della terza giornata il Milan prosegue la suca corsa e senza alcuna sbavatiua. Allo stadio Olimpico i rossoneri battono la Roma 2-1.

Il vantaggio al 9′ su calcio di rigore trasformato da Giroud , il fallo di Rui Patricio su Loftus-Check. La reazione della Roma è avanescente, il Milan controlla e si propone pericolosamente con Pulisic , ‘il stelle e strisce’ sfiora il raddoppio , il tiro da distanza ravvicinata obbliga Rui Ptricio ad un grande interveto con palla in calcio d’angolo. In in avvio di ripresa una splendida sforbiciata di Leao (48’) regala il raddoppio.

Rossoneri che dal quarto d’ora della ripresa restano in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di Tomori e che al 92′ incassano il gol di Spinazzola su deviazione di Kalulu. Uomini di Pioli che riescono a resistere nel finale portando a casa il terzo successo di fila.

IL TABELLINO

Roma-Milan 1-2

Roma (3-5-2): Rui Patrício 5,5; Mancini 5,5 (34′ st Pagano sv), Smalling 5,5, Llorente 5; Çelik 5 (26′ st Spinazzola 6), Cristante 5,5, Paredes 5 (26′ st Bove 5,5), Aouar 5 (31′ Pellegrini 5,5), Zalewsk 5,5i; El Shaarawy 5,5 (26′ st Lukaku 5,5), Belotti 5,5.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Pisilli.

All.: Mourinho 5,5

Milan (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6,5, Thiaw 6,5, Tomori 5, Hernandez 6,5; Loftus-Cheek 6,5 (20′ st Kalulu 6), Krunic 6, Reijnders 6; Pulisic 6,5 (32′ st Okafor sv), Giroud 7 (25′ st Pobega 6), Leao 7 (32′ st Chukwueze sv)

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjær, Pellegrino, Adli, Musah, Romero.

All.: Pioli 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 9′ rig. Giroud (M), 3′ st Leao (M), 45′ st+2′ Spinazzola (R)

Ammoniti: Loftus-Cheek (M), Paredes (R), Lukaku (R), Okafor (M)

Espulsi: Tomori (M) per doppia ammonizione al 16′ st