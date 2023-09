Pioli si gode il successo contro la Roma e il primo posto in classifica – in attesa dei match di Napoli e Inter

Il tecnico che ai microfoni di Dazn: “Il risultato è importante, così come anche la prestazione che dà continuità con quello che abbiamo fatto nelle prime due. Sono molto soddisfatto. Stavo cambiando Tomori perché l’unico modo di rimettere la Roma in partita era rimanere in 10. Ma abbiamo sofferto con personalità e siamo soddisfatti per quanto fatto in queste prime partite”.