Masticherà amaro José Mourinho dopo la sconfitta della Roma all’Olimpico contro il Milan nella sfida valida per la terza giornata di campionato.

Un ritorno amarissimo per itecnico portoghese , che tornava a sedersi in panchina dopo le due giornate di squalifica nei primi due turni. La reazione dopo il rigore assegnato al 9′ al Milan dall’arbitro Rapuano – richiamato dal Var Irrati – per il fallo di Rui Patricio su Loftus-Cheek: un applauso diretto alla panchina e poi il gesto del ‘tuffo’.