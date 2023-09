Ai microfoni Dazn , Marco baroni ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo:

“Il risultato è frutto dei nostri errori, abbiamo preso gol su palloni persi da noi ed è una cosa che non deve avvenire. Abbiamo alzato il livello, ma alcuni giocatori non sono ancora al meglio e l’abbiamo pagato. Peccato perché era una partita alla nostra portata e sull’1-1 ho avuto la sensazione di poterla vincere. Al Sassuolo non si possono concedere certe transizioni e sono stati bravi a sfruttarle”.