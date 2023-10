C Thiago Motta, allenatore del Bologna, commenta a Sky la vittoria contro l’Empoli.

“Orsolini non ha fatto la preparazione con la squadra, lo abbiamo aiutato nella sua crescita fisica e mentale. Il resto e’ merito suo, perche’ il gol ce l’ha dentro e sono sicuro che andra’ negli spogliatoi per ringraziare i compagni che lo hanno aiutato. Ma non sono contento solo per i gol, ma anche per tutto il lavoro che ha fatto. Ha fatto una ottima partita come tutta la squadra”.