Prima vittoria della Ternana con un perentorio 3 a 0 alla Reggiana.

(di Stefano Giovagnoli) – TERNANA IN “GRAN SPOLVERO” CENTRA LA PRIMA VITTORIA DELLA STAGIONE. SPAZZA VIA LA REGGIANA DI NESTA VINCENDO 3 A 0 SEGNANDO DUE GOAL IN 11′. BUONA LA GESTIONE DELLA PARTITA DELLA SQUADRA DI LUCARELLI. AI GIOCATORI, OGGI, VA TUTTO IL PALCOSCENICO E GLI APPLAUSI. “QUESTO GRUPPO HA OGGI TOCCATO CON MANO QUALE DEVE ESSERE UNA GIUSTA PRETAZIONE MENTALE PER GIOCARE LE PARTITE IN UN CAMPIONATO DI SERIE B” SOTTOLINEA IL MISTER.

Una squadra in “gran spolvero” ha dominato gli emiliani nella prima parte del primo tempo “prendendo a pallonate” la squadra avversaria, che è stata costretta a difendersi ed inserire l’attaccante Gondo per spostare “l’ago della bilancia” del gioco e recuperare il doppio svantaggio maturato dopo soli 11’.

La Regggiana si è vista solo nel finale della prima frazione con conclusioni dalla distanza pericolose, una su calcio piazzato, ma Iannarilli ha fatto buona guardia.

Nel secondo tempo la Ternana ha “tenuto a bada” la Reggiana non rendendola più di tanto pericolosa grazie ad una buona ed efficace organizzazione di gioco.

Anzi la squadra si è proposta anche in attacco sfiorando a più riprese il goal.

“I ragazzi sono stati bravi, perfetti – dichiara Cristiano Lucarelli – ci siamo abbassati negli ultimi 10’-12’ del primo tempo per cercare il pelo nell’uovo. Buona la gestione della partita, che è stata impeccabile, abbiamo fatto girare la palla e colpito quando dovevamo farlo, tenuto lontano gli avversari dalla nostra porta.

Mi sembra giusto lasciare a loro il palcoscenico. Questo è un gruppo che oggi ha toccato con mano quale deve essere una prestazione mentale in serie B.

Per quanto riguarda le formazioni la Ternana di Lucarelli ha cambiato modulo presentando Falletti trequartista alle spalle delle punte Raimondo e Favilli.

In difesa, indisponibile Mantovani per i postumi di un infortunio, hanno giocato Diakite’ e Celli esterni con Capuano centrale. A centrocampo niente da fare per Viviani avvicendato da Lobojko in “cabina di regia” con ai lati Luperini e Favasuli, che ha vinto il ballottaggio con Phhythia. Come detto la novità è stata in attacco con Falletti sistemato alle spalle di Raimondo e Favilli, panchina per Dionisi.

La Reggiana ha messo in campo una formazione completamente rivoluzionata rispetto all’anno passato con l’obiettivo stagionale di rimanere nella categoria.

In difesa sono stati ingaggiati il portiere Bardi e Szyminski, quest’ultimo l’anno scorso al Frosinone ed il primo ex Bologna. Indisponibile Romagna.

Il centrocampo è stato “puntellato” con Bianco e Portanova tra i titolari del “Liberati”, l’ex Cagliari Cigarini in panchina insieme a Crnigoj.

Due gli ex rossoverdi Pettinari, subito titolare, e Gondo entrato al 22’ di gioco.

All’inizio della partita la squadra di casa ha reclamato un calcio di rigore per un presunto contatto tra Raimondo e Marcandalli, ma l’arbitro ha lasciato correre.

La Ternana è partita forte con tutta la rabbia che aveva in corpo per le note vicende che hanno riguardato il gruppo per i risultati e le presunte sviste arbitrali.

Tra il 9’ e il 12’ sono arrivate le reti del doppio vantaggio dei rossoverdi.

La prima con una botta da fuori area di Celli non trattenuta dal portiere della Reggiana Bardi e poi con Diakite’, che ha risolto una mischia a proprio favore.

La Ternana con il “vento in poppa” con la Reggiana che non riusciva a “respirare” nella propria trequarti in sofferenza contro l’impeto di una Ternana a “tutta birra”.

“L’approccio è stato pessimo = dice Alessandro Nesta – siamo arrivati scarichi nella testa più che nelle gambe. Non mi aspettavo questa Reggiana.

Fino ad ora eravamo stati sempre all’altezza, ma oggi abbiamo iniziato male.

Ci sono tanti infortunati e gente che “tira la carretta”. Abbiamo pagato anche questo tipo di situazione. Speriamo di arrivare alla sosta e recuperare i giocatori che ci servono” – conclude l’ex calciatore di Lazio e Milan.

Intorno al 22’ due sostituzioni, una per parte, con l’infortunio, che ha tolto d mezzo Favilli, rimpiazzato da Dionisi mentre, nella Reggiana, Nesta ha dato un maggiore peso in attacco inserendo Gondo al posto di Portanova.

La Ternana ha colpito l’esterno della rete con un sinistro di Corrado al 26’.

Al 38’ ci ha provato dalla distanza Nardi per la Reggiana con un destro fuori dallo specchio della porta prima della “rasoiata” al 43’ di Kabashi su calcio di punizione

con la grande parata in allungo di Iannarilli, scaturita da un fallo di mano di Celli

al limite dell’area di rigore rossoverde.

Al 44’ gran tiro di Bianco per la Reggiana, ma Iannarilli era sulla traiettoria.

Al 6’ del secondo tempo, la Reggiana è stata “minacciosa” con Marcandalli, che si è presentato a tu per tu con Iannarilli a sua volta tempestivo nell’uscita.

Dall’altra parte del campo occasione anche per la Ternana, ma Dionisi ha finito per calciare sul fondo dall’area piccola.

A metà tempo la Ternana è andata al tiro con Raimondo dopo avere “rubato” palla a Mercandalli, ma la conclusione è stata parata da Bardi.

Conclusione Reggiana con Gondo al 25’, ma Iannarilli è stato attento a salvare.

Al 30’ l’attaccante è stato costretto ad uscire per infortunio, sostituito da Lanini.

Ternana ancora sugli “scudi” al 35’ con un gran tiro del centrocampista Pyythia.

Il portiere della Reggiana Bardi ha parato la gran botta centrale.

Al 47’, infine, la terza rete che ha chiuso la bella partita della Ternana.

Ha segnato Di Stefano con lo “scavetto” favorito dall’ assist di Luperini.

IL TABELLINO

TERNANA – REGGIANA 3-0

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite’, Capuano, Celli, Casasola, Luperini, Lobojko (17’ st. Pyythia), Corrado (44’ st. Mantovani), Falletti, Raimondo (44’ st. Di Stefano ), Favilli (23’ pt. Dionisi, 17’ st. Favasuli)). All. C. Lucarelli

REGGIANA (4-3-1-2): Bardi, Sampirisi, Mercandalli, Fiamozzi (15’ st. Pajac), Kabashi, Nardi, Bianco (15’ st. Varela), Portanova (23’ pt. Gondo, 30’ st. Lanini), Antiste (1’ st. Crnigoy), Pettinari. All. A. Nesta

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta

ASSISTENTI: Alessio Berti (Prato); Marco Ceccon (Lovere)

IV ASSISTENTE: Giorgio Di Ciccio (Lanciano)

VAR: Luigi Nasca (Bari); AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

RETI: 9’ pt. Celli (Ternana); 11’ pt. Diakite’ (Ternana); 47’ st. Di Stefano (Ternana)

AMMONITI: Dionisi (Ternana); Celli (Ternana); Gondo (Reggiana); Luperini (Ternana); Sampirisi (Reggiana); Lobojko (Ternana); Kabashi (Reggiana); Iannarilli (Ternana); Di Stefano (Ternana)

ANGOLI: 3 a 2 per la Ternana

RECUPERO:4’ pt.; 6’ st.

SPETTATORI: 4.720 spettatori (di cui 314 ospiti e 1.987 abbonati).

Incasso € 34.314,00. Rateo abbonati € 12.504,44