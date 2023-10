Bologna-Empoli 3-0 , tros di Orsolini

Nel match delle 12,30 il Bologna batte l’Empoli nella settima giornata di Serie A

La squadra di Thiago Motta supera in scioltezza l’Empoli. Al Dall’Ara nel primo tempo Orsolini (21′) sblocca il match , Berisha evita il raddoppio su conclusioni di Ndoye e Zirkzee, L’Empoli tenta di reagire Skorupski e il palo evitano iol gol .Nella ripresa i toscani provano ad aumentare i giri per pareggiare, ma sale ancora in cattedra Orsolini che chiude la gara firmando una gran tripletta (66′ e 93′).

IL TABELLINO

BOLOGNA-EMPOLI 3-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Corazza 6,5 (23′ st De Silvestri 6), Beukema 6,5, Calafiori 6,5 Kristiansen 6; Freuler 6 (23′ st Aebischer 6), Moro 6 (9′ st El Azzouzi 5,5); Orsolini 7,5, Ferguson 6, Ndoye 6,5 (41′ st Lykogiannis sv); Zirkzee 6,5 (41′ st Van Hooijdonk sv).

A disp.: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Fabbian, Urbanski, Karlsson. All.: Thiago Motta 7

Empoli (4-3-1-2): Berisha 7; Ebuehi 6, Walukiewicz 5, Luperto 5, Cacace 5,5 (24′ st Bastoni); Marin 5,5, Ranocchia 5,5 (14′ st Fazzini 5,5), Maleh 5,5; Baldanzi 6,5 (24′ st Destro 5,5); Cambiaghi 5,5 (14′ st Cancellieri 6), Caputo 5,5 (34′ st Shpendi sv).

A disp.: Perisan, Stubljar, Guarino, Ismajli, Grassi, Kovalenko, Gyasi. All.: Andreazzoli 5

Arbitro: Maresca

Marcatori: 21′ Orsolini (B), 21′ st Orsolini (B), 47′ st Orsolini (B)

Ammoniti: Corazza, El Azzouzi (B); Cacace, Walukiewicz, Ranocchia, Cancellieri (E)