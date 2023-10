Atalanta – Juventus 0-0. Dea con qulache rimpianto

(Sergio Chiaretti)– Il big-match della settima giormata tra Atalanta e Juventus finisce 0-0.Al Gewiss Stadium , con lavori in corso , gara intesta giocata a viso aperto dalle due squadre.

Le occasioni da gol sono state poche , la più ghiotta con Muriel: il colombiano entrato nella rirpesa al posto di un positivo De Ketelaere , su calcio di punizione dal limite esalta le doti di Szczesny, che devia sul montante. In precedenza un gran tiro di Chiesa d’istinto Musso alza in calcio d’angolo. Prima del fischio finale Koopmeiners spreca da posizione vantaggiosa sul tiro di Muriel , e respinta corta di Szczesny. Ancora l’olandese protagonista nel finale : Baker si bece gatti e mette in area , la comclusione di Koopmeiners è alta .Con questo pareggio, Allegri sale a 14 punti e aggancia il Napoli, ma scivola a -4 da Inter e Milan. L’Atalanta, invece, si porta a quota 13.

IL TABELLINO

ATALANTA-JUVENTUS 0-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Djmisiti, Scalvini (20′ st Kolasinac); Zappacosta (37′ st Holm), De Roon, Ederson, Ruggeri (41′ st Bakker); Koopmeiners, Lookman (20′ st Muriel): De Ketelaere (37′ st Pasalic). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Zortea, Hateboer, Adopo, Miranchuk. All.: Gasperini

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer (39′ st Rugani), Danilo; McKennie (39′ st Weah), Fagioli (23′ st Miretti), Locatelli, Rabiot, Cambiaso (23′ st Kostic); Kean (30′ st Yildiz), Chiesa. A disp.: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Mancini.

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Rabiot (J), Danilo (J), Holm (A)

Note: recupero 1’+4′