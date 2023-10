Aurelio Andreazzoli ammette la sconfitta contro il Bologna :

Oggi nel primo tempo abbiamo avuto un predominio sul Bologna, entrando in area anche piu’ di loro e non era facile. Noi nella seconda parte siamo calati non riuscendo a fare quello che avevamo preparato”. Cosi’ Aurelio Andreazzoli commenta a Sky la sconfitta dell’Empoli contro il Bologna. “