Secondi successo dopo il match inaugurale con il Belgio

A Perugia, la formazione di De Giorgi domina, ad eccezione di una fase nella parte centrale del secondo set, e si impone con il punteggio di 25-17, 25-22, 25-19: i campioni del Mondo in carica restano in vetta con due 3-0 e adesso sfideranno la Serbia per conservare il primo posto nel girone.