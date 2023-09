Conferece League: Fiorentina-Rapid Vienna 2-0. Viola alla fase a gironi

La Fiorentina vola alla fase a gironi di Conference League: al Franchi, i viola battono 2-0 il Rapid Vienna, ribaltando così lo 0-1 maturato nel match d’andata in Austria.

A decidere la sfida e il passaggio del turno è Nico Gonzalez: dopo una traversa di Mayulu per gli ospiti in avvio, l’argentino segna di sinistro al 59′ dopo una ribattuta in area e al 90′ su calcio di rigore provocato dal tocco di braccio di Sattlberger.

IL TABELLINO

FIORENTINA-RAPID VIENNA 2-0

Fiorentina (4-3-3): Terracciano ; Dodo , Milenkovic , Ranieri , Biraghi (42′ st Parisi); Bonaventura (42′ st Kokorin ), Arthur (15′ st Duncan ), Mandragora ; Gonzalez , Nzola (15′ st Beltran ), Kouamé (26′ st Sottil ).

A disp.: Christensen, Mina, Sabiri, Martinez Quarta, Kayode, Amatucci, Brekalo. All.: Italiano

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl ; Oswald , Querfeld , Hofmann , Auer ; Sattlberger 5 Seidl , Kerschbaum 5,5; Grüll , Mayulu (23′ st Strunz , Kühn (39′ st Bajic ).

A disp.: Unger, Gartler, Greil, Sollbauer, Kaygin, Moormann, Bajlicz, Zivkovic. All.: Barisic

Arbitro: Simovic

Marcatori: 14′ st, 45′ st rig. Gonzalez

Ammoniti: Mandragora (F), Kühn (R), Kerschbaum (R), Querfeld (R), Arthur (F), Italiano (F), Sattlberger (R), Grüll (R), Sottil (F)